Familieleden van overgebleven strijders in staalfabriek Marioepol getuigen: “Ik zou willen zeggen dat ik van hem houd en op hem wacht”

De laatste Oekraïense verdedigers van Marioepol zitten nog altijd verschanst in de Azovstal-fabriek en weigeren zich voorlopig over te geven, al ziet hun situatie er steeds slechter uit. Ondertussen moeten hun gevluchte familieleden lijdzaam toekijken. “Ik wou dat ik meer met hem had gesproken toen ik daar nog de kans toe had.”

Olena Nikulina pauzeert even als haar ogen opwellen tijdens een gesprek met een BBC-correspondent in een vluchtelingencentrum in Kiev. “Ik zat onlangs nog te denken aan wat er zou gebeuren als ik bericht zou krijgen dat Maks overleden was. Ik ben toen gewoon midden op straat beginnen te huilen omdat ik er gewoon geen antwoord op heb.”

“Bitter gevoel van trots”

Olena is het nichtje van de 26-jarige Maks, voluit Maksim, een van de overgebleven Oekraïense strijdkrachten die zich momenteel nog in de Azovstal-fabriek in Marioepol bevindt. “Maks is een vriendelijke, respectvolle jongen”, zegt ze. “Het laatste bericht dat ik van hem kreeg, dateert al van 8 maart. Hij heeft ons nooit over de ware omstandigheden ter plaatse verteld, allicht omdat hij ons niet van streek wilde maken. We weten alleen dat ze weinig voedsel en medische voorraden hebben en dat het steeds moeilijker wordt om de gewonden te behandelen.”

Ook de moeder van Maksim getuigt. “Ik heb hem overtuigd om bij het leger te gaan”, zegt ze. “Omdat ik het een goede levensschool voor mannen vond.” Toen haar zoon werd opgeroepen om te gaan vechten in Marioepol, was ze eerst nog opgelucht in de veronderstelling dat de stad - iets verder van de kust van de bezette Donbas-gebieden - het ergste zou worden bespaard. Al snel bleek dat echter niet het geval. “Ik vind het vreselijk dat hij daar is”, zegt nichtje Olena. “En ik wou nu ook dat ik meer met hem had gesproken toen we nog een connectie hadden. Ik had nooit gedacht dat mijn neef een held van Oekraïne zou worden, maar het is een erg bitter gevoel van trots waar ik mee zit. Ik droom van de dag dat hij terug bij ons komt en ik hem kan vertellen hoe trots ik wel ben.”

9 mei

De situatie voor de overgebleven strijders in Marioepol ziet er intussen steeds slechter uit. Naar verwachting zal de Russische president Vladimir Poetin tegen 9 mei - de jaarlijkse herdenking van de Dag van de Overwinning tegen nazi-Duitsland - een tastbare winst willen hebben en de volledige controle over de havenstad zou hem daar perfect bij dienen. Een angst die ook gedeeld wordt door Vladimir Vasilyuk, wiens 23-jarige zoon Danilo ook nog in de Azovstal-fabriek zit. “We hebben nog regelmatig contact”, zegt hij. “De jongens hebben geen munitie meer, maar willen niet weg omdat ze de burgers niet in de steek willen laten en hen willen blijven beschermen.”

Vasilyuk slaapt ’s nachts al een tijdje niet meer. “Als ik de kans had om naar mijn zoon te gaan, ik zou het doen. Ik denk niet dat de stad het verlies van zijn leven waard is. Maar de jongens hebben hun keuze gemaakt. Misschien is het mijn schuld wel dat hij in het leger gegaan is. Ik nam hem altijd mee naar trainingen, ik heb hem erop voorbereid. Zijn belangrijkste doel was altijd om van ons land een betere plek te maken.”

De vader van Danilo is ervan overtuigd dat hij zijn zoon zal terugzien. “Het is een kwestie van tijd”, zo zegt hij ook met tranen in de ogen. “Maar als ik hem nu een bericht zou kunnen doorgeven, is het dat ik van hem houd en op hem wacht.”