Vincent Kompany opgenomen in Premier League Hall of Fame: “Ik heb het gevoel dat ik bij Manchester City en in de Premier League een thuis heb gevonden”

Vincent Kompany (36) wordt opgenomen in de Premier League Hall of Fame. Dat heeft de Premier League donderdag bekendgemaakt.

Naast de voormalige verdediger van Manchester City zijn nog vijf ex-spelers aangeduid voor de prestigieuze onderscheiding: Sergio Agüero, Didier Drogba, Peter Schmeichel, Paul Scholes en Ian Wright. Zij werden geselecteerd door het publiek, via een online verkiezing, en het Premier League Awards Panel.

Eerder dit jaar kregen ook Wayne Rooney en Patrick Vieira een plaats in de Hall of Fame. Zij worden samen met de zes nieuwe laureaten donderdagavond geëerd op een evenement in Londen.

Vorig jaar riep de Premier League een eigen Hall of Fame in het leven voor legendes die de competitie hebben gekleurd. Het is de belangrijkste individuele bekroning van de competitie. In 2021 werden onder anderen David Beckham, Thierry Henry en Dennis Bergkamp opgenomen in de Hall of Fame.

De gelauwerde spelers krijgen een gedenkpenning met daarop hun naam gegraveerd. De Premier League schenkt ook 10.000 pond (ongeveer 11.970 euro) aan een goed doel, gekozen door de speler. Om in 2022 in aanmerking te komen voor de Premier League Hall of Fame moeten spelers voor 1 januari 2022 hun schoenen aan de haak gehangen hebben. Er wordt enkel rekening gehouden met hun carrière in de Premier League.

Kompany is overigens al even een Manchester City-legende. Sinds de zomer van 2021 staat een standbeeld van de huidige Anderlecht-coach aan het Etihad Stadium. Kompany, jarenlang aanvoerder, verliet Manchester in 2019 na elf seizoenen voor Anderlecht met onder meer vier landstitels, twee FA Cups en vier EFL Cups op zak. In totaal kwam de verdediger in 360 wedstrijden in actie voor de club uit Manchester, die hij mee naar de top bracht. De voormalige Rode Duivel trof 20 keer raak voor de Citizens. In het seizoen 2011-12 werd Kompany uitgeroepen tot Premier League Speler van het Seizoen.

“Ik heb het gevoel dat ik bij Manchester City en in de Premier League een thuis heb gevonden, ik ben dan ook blij dat ik tot de Hall of Fame toetreedt”, reageert Kompany op de website van Manchester City. “Ik ben van de club gaan houden en ik denk dat het de grootste prestatie in mijn carrière was om deel uit te maken van zo’n ongelooflijke reis, waarin we van een team zonder hoge verwachtingen uitgroeiden tot een dominante ploeg en vier keer kampioen werden.”