Korting op de gasfactuur van... 3 euro

Het aandeel van de vervoerstarieven van Fluxys in de gasfactuur is maar beperkt. In normale tijden zijn de tarieven goed voor 3 à 4 procent van de factuur, in de huidige context van hoge gasprijzen is dat zelfs maar 2 procent. Toch hebben Fluxys en de federale energieregulator Creg besloten de tarieven met 10 procent te verlagen vanaf 1 juli. Voor de periode 2022-2023 komt dat neer op een totaal bedrag van 45 miljoen euro dat richting de consument vloeit.

“De aangekondigde tariefdaling is het resultaat van de evolutie van de regularisatierekening en ligt in de lijn van de wens van Fluxys Belgium en de CREG om de consumenten te ondersteunen in een context van hoge aardgasprijzen”, klinkt het in een persbericht.

Voor de kleine consument - geconfronteerd met de duurste gasprijzen ooit - is de verlaging van de vervoerstarieven een druppel op een hete plaat: 3 euro per jaar, zo becijferde Fluxys. “Voor een kleine verbruiker is dat inderdaad niet zoveel. Maar voor grote verbruikers - zoals sommige bedrijven - kan dat toch op enkele duizenden euro’s neerkomen”, aldus een woordvoerder van de gasvervoerder.