Russen claimen volledige controle over belangrijke havenstad: “Bevrijding van Marioepol is succes”, aldus Vladimir Poetin

“De bevrijding van” de Oekraïense havenstad Marioepol is “een succes”. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin donderdag tegen zijn minister van Defensie Sergei Sjojgoe gezegd. De ontmoeting werd uitgezonden op de Russische staatstelevisie.

Volgens Sjojgoe is de havenstad nu volledig onder controle van het Russische leger, behalve dan de site van de staalfabriek Azovstal, waar de laatste Oekraïense verdedigers van Marioepol zich hebben verschanst. Het aantal strijders wordt geschat op een paar duizend.

Poetin beval de staalfabriek niet te bestormen, maar eerder te blokkeren. Een bestorming is in de ogen van de Russische president “niet gepast”. Volgens hem dient “de zone op dergelijke manier” afgegrendeld “dat geen enkele vlieg kan passeren”. Poetin beloofde alle gevangenen te laten leven en Sjojgoe zei dat de staalfabriek binnen drie tot vier dagen ook ingenomen moet zijn.

De controle over de havenstad maakt het Rusland mogelijk maken om volledig te verbinding te maken tussen het schiereiland Krim, dat Moskou in 2014 annexeerde, en de separatistische pro-Russische republieken in de Donbass.