Bekende drugscriminelen opgepakt voor smokkel van megapartij cocaïne via haven van Antwerpen

De federale gerechtelijke politie heeft woensdag vijf personen opgepakt in en rond Antwerpen. Ook in het buitenland werden arrestaties verricht. De bende wordt onder meer verdacht van de invoer van bijna 11 ton cocaïne die vorig jaar onderschept werd in de haven van Antwerpen. Hun opdrachtgever, de vermeende drugsbaron Othman E.B., verblijft al jaren in Dubai.

Het onderzoek naar de criminele bende ging van start in 2021, na de inbeslagname van bijna 11 ton cocaïne tijdens het paasweekend. Op vrijdagnacht 2 april 2021 onderschepte de douane op kaai 869 een partij van 10.964 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt tussen een deklading blauw leder in een container die afkomstig was uit Paraguay. Die vangst kwam er na informatie uit de cryptofoonkraak van Operatie Sky.

Het Antwerps parket vorderde een onderzoeksrechter, die samen met de federale gerechtelijke politie (fgp) het onderzoek voerde naar de organisatie. “De container werd via een ‘cloned company’ ingevoerd. Dat betekent dat er misbruik werd gemaakt van een bestaande firmanaam om containertransporten op te zetten”, legt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket uit. “Na enkele legale ladingen werd de met cocaïne besmette container geïmporteerd. Om extra verwarring te creëren werd de bestemmeling tijdens de vaart nog gewijzigd.”

© Parket Antwerpen

De opdrachtgevers van de organisatie verblijven volgens het parket wellicht in Dubai. Volgens onze informatie gaat het over de vermeende drugsbaron Othman E.B. die al jaren in Dubai verblijft. Woensdag werden in ons land zes huiszoekingen uitgevoerd, waarbij vijf personen werden gearresteerd. “Het gaat om mannen tussen 27 en 38 jaar uit Antwerpen, Borsbeek, Brasschaat, en Deurne. De onderzoeksrechter heeft hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, aldus Aerts.

Aangetrouwde familie

De vijf verdachten zijn Jaouad Z. uit Borsbeek, Benny G. uit Brasschaat, Khalid H. en Hemad H. uit Antwerpen en Mo T. uit Deurne. T. is aangetrouwde familie van Othman E.B. Hij werd aangehouden na een huiszoeking in zijn gevangeniscel. In oktober vorig jaar werd hij samen met een broer van Othman E.B. aangehouden in een ander drugsdossier. T. werd vorig jaar ook veroordeeld in een rechtszaak rond een dreigfilmpje dat gesitueerd werd in het drugsmilieu.

Ook Khalid H. werd in zijn gevangeniscel opgepakt in dit nieuwe dossier. Hij werd eerder opgepakt in het grote dossier rond de clan Y. uit Antwerpen-Noord. Recent werd H. in Antwerpen bovendien veroordeeld voor de (mislukte) invoer van twee ton cocaïne. Ook Jaouad Z. verdiende al eerder zijn strepen in het cocaïnemilieu.

Er waren ook een 40-tal huiszoekingen en meerdere arrestaties in Nederland en Duitsland, omdat de speurders ook andere inbeslagnames aan dezelfde organisatie konden linken. Zo werd er in de haven van Hamburg op 12 februari 2021 16 ton cocaïne onderschept. Het Nederlands onderzoek gaat dan weer voort op een inbeslagname van 7,7 ton cocaïne op 20 februari 2021 in de haven van Antwerpen.