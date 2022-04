Gevangene lost vreugdeschoten na vrijlating... en staat meteen weer voor rechter: “Sahin is back”

Intussen is Sahin back in jail. De man heeft een rijkelijk gevuld strafblad. Hij belandde terug in de cel na het schenden van zijn voorwaarden voor zijn vrijlating. Op 14 juli vorig jaar had de man opnieuw van zich laten horen. Rond 2 uur ’s nachts loste hij vanop de passagierszetel een vijftiental schoten vanuit een wagen op de Mijnwerkerslaan in Heusden-Zolder.

Een buurtbewoner schrok wakker en alarmeerde de politie. De agenten troffen over een lengte van 125 meter de kogelhulzen met een kaliber van 9 mm aan. “Misschien zijn de kogels niet van mij”, probeerde de verdachte zich nog te verweren. Via het filmpje op Facebook, dat al snel weer verdween, en de identificatie van de bestuurder kwamen de speurders bij de dertiger uit. Bij een huiszoeking werd geen wapen aangetroffen. Een maand later stapte de man zelf naar de politie en legde een alarmpistool met een kaliber van 8 mm voor.

Ballistisch onderzoek

De procureur vorderde woensdag in Hasselt tien maanden cel en 1.600 euro boete omdat de man niet aan zijn proefstuk toe was. Advocaat Alex Vanbets sprak over een blijdschap van korte duur bij zijn cliënt en hekelde het ballistisch onderzoek. “Nergens in heel het dossier vind ik een aanwijzing over welk wapen het gaat. Het is niet bewezen dat de verdachte een vergunningsplichtig wapen heeft gehanteerd.” De raadsman vroeg de vrijspraak voor de man uit Heusden-Zolder die voor andere feiten momenteel in de gevangenis verblijft. Tot slot verontschuldigde de verdachte zich. Hij ontkent het lossen van de schoten trouwens niet. “Het was niet het slimste wat ik kon doen, maar ik gebruikte een alarmpistool.”

Vonnis op 18 mei. (geho)