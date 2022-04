Een bioscoopscherm op de achterbank en optie op Swarovski-kristallen: zo ziet de nieuwe luxe-BMW 7 eruit

Geen last meer van zeurende kinderen op de achterbank als je met vakantie gaat met de nieuwe BMW 7. De Duitse constructeur heeft een heus bioscoopscherm voorzien. En dat is maar een van de vele snufjes in de nieuwe luxewagen die ook in een elektrische versie verkrijgbaar zal zijn.

Spraakmakend is deze top-BMW zonder meer. Zowel buiten als binnen, zeggen auto-experts. De nieuwe BMW 7-serie deelt zijn voorkant met de gefacelifte X7, die onlangs werd gepresenteerd. Die robuuste voorkant met opvallend grille is vanaf nu kenmerkend voor BMW’s uit de topklasse, maar zal dus niet op alle modellen van het merk te vinden zijn. Enkel op de topwagens.

Met zijn 5,39 meter is hij maar liefst 13 centimeter langer geworden en in de breedte krijgt hij er bijna 5 centimeter bij. Nadeel is dat het voor veel luxewagens moeilijker en moeilijker zal worden op in ondergrondse parkeergarages netjes tussen te lijnen te parkeren. Maar dat is een detail.

Swarovski-kristal

Kan je met al de luxe die deze wagen standaard heeft dan toch nog opties nemen? Zeker! Tegen een meerprijs is de enorme grille voorzien van een verlichte rand en worden de bovenste lichtunits, waarin de richtingaanwijzers en stads- en dagrijlichten zijn verstopt, uitgevoerd met Swarovski-kristallen.

Een ander comfortverhogend pakket is het Theatre Screen, een gigantisch, 31,3-inch scherm dat achter de voorstoelen vrijwel de hele breedte van de auto in beslag neemt. Normaal hangt het tegen het glazen dak, maar met een aanraking op een kleiner touchscreen in de achterdeuren komt het zoemend naar beneden. Met de verlichting gedimd en de ramen verduisterd ontstaat zo volgens BMW het ware bioscoop-gevoel, maar dan uiteraard privé en met betere stoelen en audio.

Wat rijcomfort betreft is deze nieuwe BMW, die wat weg heeft van een Rolls Royce of een Bentley, ook niet mis: in 4,7 seconden van 0 naar 100 km/u. en een topsnelheid van 240 km/u.

De nieuwe BMW 7 zal bij ons enkel te koop zijn in diesel of elektrische versie (BMW i7). Geen benzine dus.

En de prijs, want dat wil iedereen weten natuurlijk? Die zal pas later bekend worden gemaakt.