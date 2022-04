Straf! Ook Serena Williams en Lewis Hamilton moeien zich in verkoop van voetbalclub Chelsea

Volgens het Engelse Sky Sports zijn Serena Williams en Lewis Hamilton van plan om mee te bieden bij de verkoop van voetbalclub Chelsea. De zevenvoudig F1-wereldkampioen en de 23-voudige Grand Slam-winnares zijn overeengekomen om naar schatting 20 miljoen pond (zo’n 24 miljoen euro) te investeren in het consortium onder leiding van voormalig Liverpool-voorzitter Sir Martin Broughton.

Lewis Hamilton staat nochtans bekend als een fan van Arsenal, maar zou volgens Sky Sports Sir Martni Broughton toch willen helpen om Chelsea te kopen. Hij en Serena Williams zijn wel zeker niet de enigen die tot het consortium van Broughton behoren. Enkele andere investeerders van de door Broughton geleide groep zijn: Canada’s Rogers familie, die een groot belang heeft in het media- en telecombedrijf Rogers Communications, John Arnold, die voorzitter was van het Houston 2026 FIFA World Cup bid comité en Taiwan’s Tsai familie, die eigenaar is van de Taipei Fubon Braves en Fubon Guardians honkbalteams.

Het is niet eerste keer dat beroemde atleten een Premier League-club zouden steunen. Basketballer LeBron James is al meer dan tien jaar een kleine aandeelhouder van Liverpool.

Wie uiteindelijk Chelsea zal kopen, is voorlopig nog onduidelijk. Er zijn nog verschillende groepen in de running.