“Mijn grootste respect voor haar keuze”: Wilmès zet stap opzij, De Croo heeft plan klaar om haar afwezigheid op te vangen

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zet tot de zomer een stap terug. Nu blijkt dat haar man lijdt aan een agressieve vorm van hersenkanker, wil ze de komende maanden bij haar gezin zijn. Ze blijft wel lid van de regering. Binnen een paar maanden wordt de situatie herbekeken. Mocht de politica uiteindelijk de politiek verlaten, zou dat de Franstalige liberalen een enorme aderlating zijn. Wilmès is al een hele tijd de populairste politicus in Brussel én Wallonië.

Een donderslag bij heldere hemel en een persoonlijk drama voor het gezin van Sophie Wilmès. Of het meteen leidt tot het einde van de politieke carrière van de politica is echter niet gezegd. Wilmès stapt tot de zomer uit de regering en wil haar gezin bijstaan. Een ontslag is het dus niet. Tijdens of vlak na de zomer zal worden bekeken wat er moet gebeuren.

Ondertussen voert premier Alexander De Croo wil een reshuffle door in zijn regering. De eerste minister gaat voorlopig zelf de rol als minister van Buitenlandse en Europese Zaken overnemen. Dat sluit ook aan bij de internationale rol die de Open VLD’er als regeringsleider nu al vaak speelt.

Geen loon

Daarnaast zal minister van Middenstand en KMO David Clarinval (MR) de bevoegdheid over Buitenlandse Handel overnemen. Hij gaat de komende maanden ook Wilmès’ taken als vicepremier opvolgen en in het kernkabinet zetelen, iets dat hij nu ook al regelmatig deed wanneer Sophie Wilmès er niet was. Haar taken als minister van de Federale Culturele Instellingen worden voorlopig waargenomen door MR-staatssecretaris Mathieu Michel.

Minister Wilmès met haar man Christopher Stone. — © BELGA

Premier De Croo laat in een mededeling uitdrukkelijk weten dat Wilmès formeel lid blijft van de regering. “Ze heeft uitdrukkelijk aangegeven dat zij tijdens deze korte periode geen loon wenst te ontvangen. De tijdelijke overdracht zal worden geformaliseerd via een Koninklijk Besluit,” klinkt het

Goudhaantje

“Mijn gedachten zijn vandaag bij Sophie, haar man Christopher en hun kinderen. Het siert Sophie dat zij de uitdrukkelijke keuze maakt om haar man bij te staan en er te zijn voor haar kinderen. Haar keuze draagt mijn grootste respect weg. Op een moeilijk moment als dit ben je in de eerste plaats partner en mama. Ik wens Sophie, Christopher en hun kinderen heel veel moed en kracht toe,” stelt de eerste minister nog.

Hoe de politieke toekomst van de eerste vrouwelijke premier eruitziet, valt voorlopig nog moeilijk te zeggen. Mocht ze uiteindelijk niet terugkeren naar de Wetstraat - waarvoor nog geen enkele aanwijzing bestaat - zou dat vooral voor de MR een flink verlies zijn. Sinds Wilmès in de regering van lopende zaken in de 16 zat, is ze in Franstalig België bijna ononderbroken de populairste politicus. Zowel in Brussel als in Wallonië. Ook in de allerlaatste peiling van eind maart liet ze iedereen achter zich en stond ze voor premier De Croo en PS-voorzitter Paul Magnette op één. Niemand wil uiteraard zijn politieke goudhaantje zien verdwijnen.

Blitzcarrière

Wilmès heeft daarom samen met voorzitter Georges-Louis Bouchez ook de absolute macht binnen de Mouvement Réformateur. De twee hebben een totaal ander profiel - Bouchez de sturm und drang, Wilmès meer de rustige vastheid - en houden elkaar in evenwicht.

Wilmès maakte op een paar jaar tijd een blitzcarrière in de Wetstraat. Tot 2015 was ze enkel lokaal politiek actief als schepen van Financiën in de randgemeente Sint-Genesius-Rode. In 2014 kwam ze voor het eerst nationaal aan het venster piepen als opvolger van Didier Reynders. Eén jaar later al zat ze in de regering, toen Hervé Jamar gouverneur van de provincie Luik werd en Wilmès plots minister van Begroting was. Vier jaar later schopte ze het tot de eerste vrouwelijke premier. Charles Michel verliet toen het gezonken regeringsschip - zijn Zweedse ploeg was al gevallen - en duidde zijn partijgenote aan om hem op te volgen.