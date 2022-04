Jonge vrouw die “dronken op het werk verscheen”, ontdekt dankzij bezorgde collega dat ze aan ongeneeslijke aandoening lijdt

Ze gedroeg zich vreemd. Alsof ze dronken was komen werken. Maar gelukkig besefte een bezorgde collega dat er iets anders aan de hand was met haar. Anders had de 22-jarige Britse Annie Newcomen nu mogelijk nog niet geweten dat ze aan een ongeneeslijke aandoening lijdt.

Annie Newcomen uit Liverpool is een 22-jarige medewerkster van de NHS, de Britse nationale gezondheidsdienst, die graag gezien wordt door haar collega’s. In maart had ze echter enkele vreemde “episodes” waarbij ze alles leek te vergeten en zich bizar gedroeg. “Mijn collega’s dachten dat ik probeerde te verdoezelen dat ik dronken naar het werk gekomen was”, getuigt ze in de Britse media. “Maar gelukkig wist een van hen dat er meer aan de hand moest zijn en gaf zij me die dag de tip om naar de spoedafdeling te gaan.”

In eerste instantie werd haar vreemde gedrag afgedaan als stressgerelateerd. “Maar ik voelde me niet gestresseerd”, aldus Newcomen. “Ik bedoel: het werk kan natuurlijk soms wel wat stressvol zijn, maar dat geldt voor elke job. Ik had daar niet speciaal veel last van, vond ik zelf.”

Na een nieuw bezoek aan haar huisarts werd ze doorverwezen naar een neuroloog, die een reeks test uitvoerde. Daaruit bleek dat de jonge vrouw een reeks mini-aanvallen had gehad en dat ze aan epilepsie leed, een aandoening die we te behandelen, maar voorlopig nog niet te genezen is. Newcomen neemt ondertussen medicatie, waardoor de frequentie van haar aanvallen fors verminderd is. Ze mag echter niet meer autorijden, geen bad meer nemen of zwemmen zonder dat er een badmeester aanwezig is. Ze mag ook pas opnieuw aan de slag als haar aanvallen volledig onder controle zijn.