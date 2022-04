Een op de drie Ryanair-vluchten van en naar Brussel geschrapt volgens Brussels Airport

Een citytrip naar Barcelona, Rome of Madrid gepland met Ryanair dit weekend? Dan moet je er rekening mee houden dat je niet kan vertrekken. De Ierse luchtvaartmaatschappij schrapt dit weekend een groot aantal vluchten van en naar Zaventem of Charleroi als gevolg van een staking bij het cabinepersoneel.

“Het is ongelofelijk frustrerend voor ons maar vooral voor de duizenden reizigers, zegt Darrell Hughes, personeelsdirecteur bij Ryanair. Volgens de directie wilden ze verder onderhandelen maar zijn de gesprekken eenzijdig stopgezet. Met de klanten als grootste slachtoffers.“Al onze reizigers die geboekt hebben voor vrijdag en dit weekend ontvangen een e-mail. Wie niet kan vertrekken door de staking kan kosteloos overboeken of krijgt zijn of haar centen terug”, zegt de woordvoerder van Ryanair.

Hoeveel vluchten dit weekend vanuit ons land worden geannuleerd, staat op dit moment niet vast. Ryanair maakt zich sterk dat meer dan de helft wel gewoon zal kunnen plaatsvinden. Maar de vakbonden geloven dat niet. Bij Brussels Airport is alvast te horen dat de Ierse luchtvaartmaatschappij voor vrijdag ongeveer één op de drie geplande vluchten van en naar Brussels Airport schrapt. Het gaat om tien vluchten (vijf heen en vijf terug) op de bestemmingen Madrid, Lissabon, Barcelona, Rome en Dublin, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport.

Volgens Hans Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls worden alle vluchten bediend door Belgisch personeel geannuleerd. “Respect, een correcte verloning en een personeelsdienst de naam waardig, daar draait het allemaal om”, zegt hij.

Geen personeelsbeleid

De vakbonden klagen aan dat Ryanair, dat ongeveer 650 werknemers telt in België, “weigert te investeren in een personeelsbeleid”. Zo is er geen personeelsdienst in België, luidt het. Lonen zouden niet correct worden uitbetaald. “Sommige personeelsleden die bijvoorbeeld wegens zwangerschap niet meer mogen vliegen, zitten al maanden zonder loon of uitkering”, zegt vakbondsman Hans Elsen.

In 2018 aanvaardde de Ierse maatschappij onder druk van de vakbonden de toepassing van de Belgische arbeidswetgeving, en ze stelde een personeelsdirecteur met kennis van de lokale wetgeving aan. Die is al niet meer in functie. Bovendien is een in de lente van 2019 afgesloten cao voor het boordpersoneel eind maart vervallen. Die voorzag in een vast maandinkomen, los van het aantal uitgevoerde vluchten.

Volgens de vakbond krijgt 75 procent van het cabinepersoneel het sectorieel minimumloon. “Ze werken op feestdagen, weekends, vroege en late uren voor een schamele 2.000 euro bruto, terwijl Ryanair in Charleroi een winstmarge heeft van 30 procent”, klinkt het. Staken was volgens de vakbonden de enige uitweg.

De piloten doen niet mee aan de staking, maar ook voor hen lopen er onderhandelingen. Begin april waarschuwde CNE-vakbondsmand Didier Lebbe dat er ook bij hen veel onvrede is over de gang van zaken.