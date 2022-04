Unilever stopt met reclame gericht op kinderen onder de 16 jaar

Voedingsconcern Unilever, dat onder meer de merken Ben & Jerry’s, Magnum en Zwan in portefeuille heeft, stopt met reclame gericht op jongeren onder de zestien jaar. Het bedrijf zegt ouders zo te willen helpen om gezondere keuzes voor hun kinderen te maken.

Het gaat om zowel reclameboodschappen via traditionele media als via sociale media, klinkt het. Ook belooft Unilever dat het geen data zal verzamelen en opslaan van min-16-jarigen en dat het geen influencers of beroemdheden zal gebruiken die populair zijn bij die leeftijdscategorie. Alle voedingsmerken van het concern moeten de nieuwe principes tegen uiterlijk begin volgend jaar toepassen.

De voedingsindustrie hanteert al meer een decennium het zelfregulerende principe om geen gerichte reclame voor voeding en dranken te voeren naar kinderen tot dertien jaar. Unilever breidt die leeftijdsgrens nu uit naar zestien jaar, volgens het bedrijf omdat dat een leeftijd is waarop kinderen meer en meer in aanraking komen met sociale media en met het fenomeen van influencers.