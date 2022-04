Cristiano Ronaldo bedankt Anfield voor beklijvend “moment van respect en medeleven” na overlijden van zoontje

Cristiano Ronaldo heeft op Instagram het publiek van Anfield Road bedankt, de thuisbasis van rivaal Liverpool. Tijdens de topper tussen Liverpool en Manchester United waren de fans van beide clubs in minuut 7 (het rugnummer van Ronaldo) immers rechtgestaan om luid te applaudisseren, uit respect voor de aanvaller en om hem een hart onder de riem te steken na het overlijden van zijn pasgeboren zoontje.

“Eén wereld... Eén sport... Eén wereldwijde familie... Bedankt, Anfield. Ik en mijn familie zullen dit moment van respect en medeleven nooit vergeten”, bedankt Cristiano Ronaldo de fans op Instagram voor het beklijvende moment. De sterspeler van Manchester United zat vanzelfsprekend niet in de selectie voor de topper in Liverpool en was er zelf dus ook niet bij, maar geraakte onder de indruk van de beklijvende beelden:

Ronaldo maakte vorige week op sociale media zelf bekend dat zijn pasgeboren zoontje is overleden. Zijn vriendin Georgina Rodriguez bracht wel een gezond meisje ter wereld. In oktober vorig jaar maakte Ronaldo bekend dat zijn partner zwanger was van een tweeling.