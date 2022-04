Vernielingen in Irpin. — © Bruno Beeckman

In Oekraïense steden waar het Russische leger de voorbije weken weggetrokken is, wordt steeds duidelijker welke verwoestende impact de oorlog er gehad heeft. Zo werd net nog een massagraf met dode burgers ontdekt in Borodjanka. “Je bent verbaasd als je een huis ziet dat niet geraakt is”, zegt journalist Bruno Beeckman.