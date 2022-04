In Strasbourg wordt de crèmant-d’alsace alvast koud gezet. Le Racing is bezig aan zijn strafste seizoen in veertig jaar en maakt op vijf speeldagen van het einde zelfs nog kans op een Champions League-ticket. Hoofdrolspeler in dat sprookje? Matz Sels (30), woensdagavond nog matchwinnaar tegen Rennes (2-1). Niet voor het eerst dit seizoen.