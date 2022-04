HET PUNT VAN VAN IMPE. “Ja, Ik kan begrijpen dat Macron zijn borsthaar in de strijd gooit. Er staat écht veel op het spel”

D-Day in Frankrijk, komende zondag. Dan weten we wie de nieuwe president wordt: Emmanuel Macron of Marine Le Pen. Terwijl Macron vol zelfvertrouwen zijn borsthaar in de strijd gooit, wordt er in de naburige landen met dichtgeknepen billen naar de eerste exit polls gekeken. “Le Pen als president, een vrouw die nog schulden heeft bij Poetin, dat kan er voor Europa nu echt niet bij. Dan zit je plots met gigantisch veel onzekerheid”, ziet Liesbeth Van Impe.