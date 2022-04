Belg die lokale luchthaven voor 1 miljoen euro oplichtte met parkeerzwendel, opgepakt in Spanje

De zwendel begon volgens de speurders mogelijk al in 2018, maar werd pas onlangs opgemerkt toen privébewakers van de parkeerterreinen “afwijkingen” in het dagelijkse verkeer vaststelden en er een groter onderzoek werd ingesteld. Een paar maanden later wisten de speurders een man te betrappen toen hij op het terrein valse nummerplaten probeerde te vervangen.

Het ging om een Belg van 50, die een extern parkeerbedrijf gespecialiseerd in langparkeren runde in een warenhuis nabij de luchthaven. In plaats van de wagens weken of zelfs maanden op zijn eigen terrein te laten staan, reed hij ermee naar de luchthavenparkings. Net voor de eigenaars ze weer zouden komen ophalen in zijn warenhuis, ging hij ze weer halen. Maar hij had daarvoor een systeem uitgedokterd met valse nummerplaten, waardoor het leek dat de wagens in kwestie er altijd maar tien tot maximaal vijftien minuten hadden gestaan, zodat ze (bijna) niets moesten betalen – terwijl ze er in werkelijkheid soms al maanden of zelfs meer dan een jaar stonden.

Opmerkelijk is ook dat de man een speciaal systeem had om de nummerplaten snel en onopvallend te verwisselen zonder daarbij gebruik te maken van enig gereedschap en zo mogelijk argwaan op te wekken.

De Belg zou in totaal ruim twintig valse nummerplaten hebben gebruikt voor zijn zwendel. Na een uitgebreide controle van de parkeerterreinen bleek dat hij zo 170 voertuigen op de luchthavenparking had staan. De speurders schatten het totaalbedrag van de fraude op meer dan één miljoen euro.