Studie toont aan: “Vuurwapens meest voorkomende doodsoorzaak bij Amerikaanse kinderen”

Incidenten met vuurwapens waren in de Verenigde Staten in 2020 de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen tot negentien jaar. Daarmee hebben ze de koppositie overgenomen van verkeersongevallen, zo blijkt donderdag uit een studie van de Universiteit van Michigan die werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

De auteurs namen voor hun onderzoek gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC onder de loep. Daaruit bleek dat in 2020 meer dan 4.300 kinderen en jongeren in de VS om het leven kwamen bij schietincidenten. Dat is een stijging met 29 procent op een jaar tijd.

Als gevolg van verkeersongevallen lieten 3.900 kinderen het leven. De derde grootste doodsoorzaak was vergiftiging of overdosis, waardoor meer dan 1.700 kinderen en jongeren overleden. Dat cijfer steeg met meer dan 83 procent in vergelijking met 2019.

“Het stijgende aantal dodelijke vuurwapenincidenten is een langetermijntrend die aantoont dat we er nog steeds niet in slagen onze jongste bevolking te beschermen tegen een vermijdbare doodsoorzaak”, schrijven auteurs Jason Goldstick, Patrick Carter en Rebecca Cunningham.

In het totaal kwamen in 2020 in de VS meer dan 45.000 personen om het leven als gevolg van een incident met een vuurwapen. Dat is 13 procent meer dan het jaar voordien. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan het aantal moorden, dat met meer dan 33 procent toenam.

Verkeersongevallen waren lange tijd de grootste doodsoorzaak bij Amerikanen tot 19 jaar. Dat cijfer is de laatste twintig jaar echter fel gedaald doordat de beveiliging van voertuigen en bestuurders drastisch werd verbeterd.