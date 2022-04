Bruno Beeckman interviewt hoofd van Chernobyl Foundation en zijn zoon: “Russen die kerncentrale bezet hebben, beseffen niet dat ze langzame dood zullen sterven”

“We krijgen te weinig financiële hulp van onze regering” en “de Russen die de kerncentrale van Tsjernobyl bezet hebben, wacht een heel langzame dood”. Bruno Beeckman, onze correspondent in Kiev, had een interview met vader en zoon Alexander Rekalo. Die laatste zag zijn familie vluchten naar de gemeente Balen in België. De eerste bouwde in 1987 mee de sarcofaag rond de ontplofte reactor van Tsjernobyl en is vandaag het hoofd van de Chernobyl Foundation.