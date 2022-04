In de toiletten van de sporthal verdwenen vijf kranen van wastafels in de toiletten. De gemeente plaatste er intussen al nieuwe. — © jhm

Ichtegem

In Ichtegem werden bizarre diefstallen gepleegd in de openbare toiletten van het sportcomplex en aan de kerk op de Markt. In de sporthal werden vijf kranen gestolen, in het toilettenhuis verdwenen koperen leidingen, drukknoppen en waterverdelers. “Dit is onbegrijpelijk. Wat ben je hier nu mee?”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert.