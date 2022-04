Human Rights Watch: “Russische troepen begingen reeks oorlogsmisdaden tijdens bezetting van Boetsja”

Inwoners van de stad verklaarde aan de ngo dat de Russische troepen op 27 februari voor het eerst Boetsja binnenvielen, maar tijdens hevige gevechten uit het centrale deel van de stad werden verdreven. Op 4 maart keerden de Russische troepen terug, en op 5 maart hadden ze de stad grotendeels in handen. Vervolgens werd Boetsja een strategische basis voor de Russische troepen die probeerden op te rukken naar Kiev.

Kort na de bezetting gingen de Russische troepen van deur tot deur om woningen te doorzoeken, onder het voorwendsel dat ze “op nazi’s jaagden”. Op verschillende plaatsen zochten ze naar wapens, ondervroegen ze bewoners en hielden ze soms mannen vast, omdat ze naar verluidt orders niet opvolgden of zonder een specifieke reden op te geven. Familieleden van de arrestanten kregen geen informatie waar ze werden vastgehouden.

“278 lichamen gevonden”

In de stad, die werd bezet van 4 tot 31 maart, werden na de terugtrekking van de Russische strijdkrachten honderden lichamen van burgers op straat aangetroffen. De regionale openbare aanklager in Boetsja, Roeslan Kravtsjenko, verklaarde op 15 april aan Human Rights Watch dat er sinds de terugtrekking van de Russische troepen 278 lichamen in de stad zijn gevonden, voor het overgrote deel burgers. Hij vermoedt ook dat dit aantal nog zal stijgen naarmate aangezien er nog lichamen zullen worden ontdekt. Voor het conflict telde de stad ongeveer 36.000 inwoners.

Onderzoekers van Human Rights Watch die van 4 tot 10 april in Boetsja werkten, verzamelden bewijzen van standrechtelijk executies, andere onwettige executies, mensen die verdwenen zijn en martelingen. Al die zaken zijn mogelijke misdaden tegen de menselijkheid, klinkt het.

“Bijna elke hoek in Boetsja is nu een plaats delict, en het voelde alsof de dood overal was”, verklaart onderzoeker Richard Weir. “Het bewijs toont aan dat Russische troepen die Boetsja bezetten minachting toonden voor het leven van burgers en de meest fundamentele principes van het oorlogsrecht.”

Getuigenissen

De ngo interviewde 32 bewoners van de stad persoonlijk en 5 anderen via de telefoon. Het gaat om slachtoffers, getuigen, hulpverleners, mortuariummedewerkers, artsen, een verpleegster en lokale ambtenaren. Human Rights Watch heeft ook fysiek bewijsmateriaal in de stad, originele foto’s en video’s van getuigen en slachtoffers, en satellietbeelden gedocumenteerd en geanalyseerd.

In het rapport staan ook details over zestien onwettige moorden, waaronder negen standrechtelijke executies en zeven willekeurige executies van burgers. In twee andere gedocumenteerde gevallen werden burgers doodgeschoten en verwond, waaronder een man die in zijn nek werd geschoten toen hij met zijn gezin in zijn appartement op een afgesloten balkon stond, en een 9-jarig meisje dat in de schouder werd geschoten toen ze probeerde weg te rennen voor de Russische troepen.

De gevallen die HRW kon documenteren zijn slechts een fractie van alle oorlogsmisdaden die de Russische troepen in de stad gepleegd hebben, klinkt het.

Strafhof

De mensenrechtenorganisatie roept Oekraïne op om dringend het Verdrag inzake het Internationaal Strafhof ratificeren en formeel lid worden van het hof. “De autoriteiten moeten zich inspannen om de nationale wetgeving van Oekraïne in overeenstemming te brengen met het internationale recht”, luidt het.

“De slachtoffers van de oorlogsmisdaden in Boetsja verdienen gerechtigheid”, besluit Weir. “De Oekraïense autoriteiten moeten, met internationale steun, prioriteit geven aan het bewaren van bewijsmateriaal, dat van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze misdaden op een dag ter verantwoording worden geroepen.”