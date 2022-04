Ontslagen bankier eist 3,6 miljoen euro van BNP Paribas

De bankier wordt ervan beschuldigd zijn medewerkers te hebben “geterroriseerd”. In een intern rapport naar aanleiding van zijn ontslag in 2019 luidt het dat hij een tirade hield tegen een trader, die hij in het bijzijn van zijn collega’s “nutteloos” en “incompent” noemde. De medewerker had een vergissing begaan die de bank mogelijk 800.000 euro kon kosten. In het interne document waren er nog meer getuigenissen van medewerkers, die Alami beschuldigden van “emotionele terreur”. Eén teamlid sprak over “een gevoel van waterboarding”.

Maar Amali betwist zijn ontslag en vecht dit aan voor een rechtbank in Parijs. Volgens de ervaren bankier heeft hij zich nooit vernederend, beledigend of agressief uitgelaten. Het feit dat meerdere getuigenissen anoniem zijn, maakt het hem naar eigen zeggen moeilijk zich te verdedigen. Zijn advocate wees er op haar beurt op dat tijdens de jaarlijkse evaluatie van haar cliënt niemand ooit een opmerking maakte over zijn zogenaamd agressief gedrag.

BNP Paribas zegt in een communiqué dat ze alle maatregelen heeft genomen om haar medewerkers te beschermen, “in lijn met de procedures bij de bank”. BNP Paribas zegt ook dat ze geen gedrag kan aanvaarden dat het respect en de waardigheid van individuen aantast.

Alami zag zijn loon bij BNP Paribas over de jaren stijgen van 60.000 euro tot 1,2 miljoen euro. Hij heeft intussen een nieuwe baan gevonden in Zwitserland, maar woont in Parijs. “Daar verdien ik tot 60 procent minder en kan ik 60 procent minder tijd met mijn familie doorbrengen”, klaagt de bankier.

Het vonnis wordt op 17 mei verwacht.