Het wordt heet onder de voeten van Jitse Groen, de CEO van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Het bedrijf van de Nederlander lijdt fors verlies, een dure overname in de VS bracht hem op ramkoers met zijn grootste aandeelhouders en ook een gratis skireis voor het personeel wordt hem kwalijk genomen. Wordt dat de druppel voor Groen?