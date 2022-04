PODCAST SANDA DIA 3. “Hey gasten, Sanda beweegt niet meer”

In het weekend van 4 en 5 december 2018 vindt de beruchte doop van studentenclub Reuzegom plaats, in een bos in de Kempen. Een waanzinnige opeenvolging van rituelen, waarin Sanda Dia veel te veel alcohol, visolie en andere ongezonde ingrediënten binnen krijgt. Waarin hij versuft en onderkoeld wegkwijnt in een koude vergeetput. En waardoor hij uiteindelijk ook sterft. Aflevering 3 van onze podcast rond Sanda Dia is het verslag van de doop die leidde tot de dood.