Elf arrestaties in Duits deel van internationaal cocaïneonderzoek

In het Duitse deel van het onderzoek naar internationale cocaïnesmokkel waarover het Antwerpse parket donderdagochtend communiceerde, zijn 11 verdachten gearresteerd. Dat meldt Europol. Het onderzoek viseert een bende die vanuit Dubai opereerde en cocaïne produceerde in Bolivia en verscheepte naar Europa.

In totaal werden dus 19 personen opgepakt. Er werden ook tal van inbeslagnames gedaan bij huiszoekingen, onder meer van elektronica, documenten, voertuigen, luxehorloges, vier woningen en geld, zowel cash als op bankrekeningen, ter waarde van 5,5 miljoen euro.

De parallelle onderzoeken in België, Duitsland en Nederland kwamen tot stand na drie grote drugsvangsten in de havens van Antwerpen en Hamburg. In totaal werd daarbij bijna 35 ton cocaïne onderschept. De opdrachtgevers bleken gebruik te maken van geëncrypteerde berichten, die speurders echter wisten te kraken binnen het Sky ECC-onderzoek. Zo kwam volgens Europol ook een groot netwerk aan het licht van bedrijfjes die de drugssmokkel faciliteerden en de opbrengsten konden witwassen. De drugs kwamen Europa binnen in containers met bijvoorbeeld bananen, koffie of gips.