PODCAST SANDA DIA 4. “Het was een ongeluk, vertelden ze ons. Wij wisten totaal niet wat er met onze Sanda gebeurd was”

Direct na de dood van Sanda Dia start binnen studentenclub Reuzegom Operatie Damage Control. Whatsapp-geschiedenissen worden gewist, een omerta wordt opgelegd. Begoede ouders nemen hun zonen in bescherming en spreken hun advocaat aan. De familie en vrienden van Sanda krijgen niet het verhaal te horen, en tasten in het duister. Pas anderhalf jaar later, als in Het Nieuwsblad een reconstructie van de fatale doop verschijnt, barst de bom.