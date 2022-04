Nederlandse vicepremier betuigt spijt na MeToo-zaak binnen partij: “Had eerder consequenties moeten hebben”

De Nederlandse vicepremier en minister van Financiën Sigrid Kaag heeft spijt betuigd in de zaak van grensoverschrijdend gedrag in haar partij door prominent oud-partijlid Frans van Drimmelen. Zo meldt het Nederlandse persbureau ANP donderdag. Er hadden eerder consequenties aan deze zaak moeten hangen, zei Kaag op een persconferentie over de kwestie.

Van Drimmelen was partijstrateeg van de Nederlandse coalitiepartij D66. Naar aanleiding van een klacht van een vrouwelijke partijmedewerker over grensoverschrijdend gedrag werd een onderzoek ingesteld. Uit de conclusie bleek dat er geen sprake was van “machtsmisbruik en seksuele intimidatie”. Het openbare deel van het onderzoek verscheen vorig jaar, maar het vertrouwelijke deel, waarin gesproken werd van stalking, bedreiging en chantage, werd door de partijtop verborgen gehouden.

Ook Kaag was op de hoogte hiervan en werd zelfs benaderd door het slachtoffer. Kaag benadrukte nu dat haar rol als politiek leider toen beperkt was. De afhandeling was een zaak van het landelijk partijbestuur. Maar Kaag neemt het zichzelf wel kwalijk dat zij wellicht niet goed genoeg heeft doorgevraagd toen zij er door het slachtoffer op werd gewezen dat er meer aan de hand was dan in een openbaar onderzoeksrapport over de kwestie stond.

Details over het gedrag van Van Drimmelen stonden in de vertrouwelijke bijlage waar Kaag naar eigen zeggen “tot op de dag van vandaag” geen inzage in heeft gehad. “Ook dat neem ik mezelf kwalijk. Ik had moeten zeggen: ik wil het toch lezen, ik vertrouw het niet.”

Kaag zei verder dat ze dus liever eerder naar buiten was getreden. “Het wachten was verre van ideaal.” Ze wilde echter het onderzoek van het bestuur afwachten, want ze achtte “grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid” van het grootste belang in deze zaak. Van Drimmelen zei deze week onder druk van het bestuur zijn lidmaatschap van D66 op.