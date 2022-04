Zuid-Koreaanse rechtbank annuleert veroordeling van homoseksuele soldaten

De hoogste rechtbank van Zuid-Korea heeft de veroordeling tenietgedaan van twee soldaten. Een militaire rechtbank had de twee veroordeeld wegens homoseksuele handelingen. De twee hadden seks met wederzijdse toestemming op een private locatie, buiten een militair kwartier, zegt nieuwsagentschap Yonhap donderdag.

Volgens het Hooggerechtshof van Zuid-Korea gaan de handelingen daarom niet in tegen de militaire cultuur en discipline. De twee waren in 2017 veroordeeld volgens de omstreden paragraaf 92-6 uit de militaire wet. Die verbiedt aan soldaten homoseksuele handelingen met wederzijdse instemming.

Mensenrechtenorganisaties reageerden tevreden op de beslsissing. Boram Jang, onderzoekster in Oost-Azië voor Amnesty International, sprak van een “richtinggevende beslissing” in de strijd tegen de discriminatie van LGBTQ+-personen in Zuid-Korea. Amnesty wil dat de omstreden paragraaf geschrapt wordt.

De twee soldaten werden in beroep veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen. Het Hooggerechsthof fluit de militaire rechtbank nu dus terug.