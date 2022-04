Spoedarts moet verplicht in behandeling na oplichting van collega’s om gokverslaving te betalen

In zijn loopbaan schuimde hij een tiental ziekenhuizen in heel Wallonië af zonder dat hem op medisch vlak iets te verwijten viel. Maar in 2018 ontplofte de bom: collega’s en vrienden van dokter Diagne dienden klacht tegen hem in omdat zij hem soms duizenden euro’s geleend hadden, maar er niet in slaagden om dat geld terug te krijgen. Eén vrouwelijke collega had het in een interview met Sudpresse over liefst 35.000 euro.

Valse voorwendsels

Dokter Diagne hield er een comfortabel leven op na en was tuk op mooie wagens, tot daar geen vuiltje aan de lucht. Maar volgens het gerecht had hij aan zijn loon van urgentiearts niet voldoende om daarnaast ook nog de schulden terug te betalen die zich door zijn gokverslaving torenhoog hadden opgestapeld.

LEES OOK.Liefde voor geld, casinospelen en mooie auto’s: Waalse spoedarts die 2.000 valse vaccinatiebewijzen uitdeelde, bekent

Om aan meer geld te geraken, klopte dokter Diagne in eerste instantie aan bij collega’s en vrienden. Hij bedacht allerlei valse voorwendsels en scenario’s om hen te overtuigen hun buidel voor hem te openen. Nu eens om zijn arme ouders te helpen, die in Senegal van geen hout meer pijlen wisten te maken, dan weer omdat hij zelf gechanteerd werd. Of anders vroeg hij een voorschot om zogezegd smartphones of tablets aan spotprijs te kopen, maar die dingen kregen de kopers maar zelden te zien.

539 Vlamingen

Zijn niet te stillen geldhonger spoorde dokter Diagne aan tot nog meer bedenkelijke praktijken waarbij hij zelfs profiteerde van de Covid-pandemie. Het gerecht in Charleroi verdenkt hem ervan liefst 2.106 valse CST-certificaten in het vaccinatiesysteem te hebben ingebracht voor mensen die weigerden tegen Covid te worden ingeënt. Onder hen zouden zich 539 Vlamingen bevinden. Daar stond echter een (duur) prijskaartje tegenover: tussen de 200 en de 1.000 euro per certificaat.

Maar de arts beging daarbij enkele cruciale fouten. De Waalse gezondheidsdiensten viel het abnormaal hoog aantal certificaten op dat door dezelfde arts in korte tijd en telkens vanuit dezelfde regio in het systeem werden ingebracht. Soms werd daarbij zelfs gewag gemaakt van twee inentingen voor dezelfde persoon op dezelfde dag.

Onder elektronisch toezicht

In november vorig jaar werd dokter Diagne in de boeien geslagen. Tijdens zijn verhoor ging hij over tot bekentenissen, aldus procureur Vincent Fiasse in Charleroi destijds. Intussen mocht de arts onder elektronisch toezicht de gevangenis verlaten. Een paar weken geleden nog maar werd die voorlopige detentie thuis door de raadkamer nog verlengd. Gezien het aantal feiten, zal het onderzoek wellicht nog een tijdje in beslag nemen.

Voor deze feiten riskeert dokter Diagne op termijn een straf die tot 5 jaar cel kan oplopen. In Luik hangt hem een veel lichtere straf boven het hoofd, onder meer omdat hij intussen ook verscheidene slachtoffers vergoed heeft. Uitspraak op 19 mei.