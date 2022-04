PS en Ecolo vragen extra koopkrachtmaatregelen

Federale coalitiepartners PS en Ecolo vragen bijkomende maatregelen om de koopkracht te ondersteunen. Dat bleek donderdag in de Kamer. Even daarvoor vroeg de rechtse oppositie dan weer om het oplopende begrotingstekort in toom te houden.

ABVV, ACV en ACLBV protesteren morgen/vrijdag in gemeenschappelijk vakbondsfront op verschillende plaatsen in het land tegen de loonnormwet van 1996, die de loononderhandelingen kadert om de competitiviteit van de Belgische lonen te garanderen. Die wet laat volgens de bonden te weinig ruimte voor reële loonsstijgingen bovenop de index, en dat terwijl de inflatie galoppeert.

De Franstalige socialistische en groene federale regeringspartijen grepen het momentum aan om in de Kamer nog eens te pleiten voor meer koopkrachtmaatregelen. Cécile Cornet (Ecolo) pleitte voor een belastingkrediet, en ook Sophie Thémont (PS) vroeg maatregelen “die de maat nemen van de crisis”. Beide parlementsleden verzetten zich met klem tegen een indexsprong, die sommige werkgeversorganisaties vragen. “Onfatsoenlijk”, zei Thémont daarover. “Met de groenen in de regering kan daar geen sprake van zijn”, aldus Cornet.

De Franstalige linkse partijen worden opgejaagd door de extreemlinkse PTB-PVDA, die van de afschaffing van de loonnormwet - of “loonblokkeringswet”, zoals Kamerlid Gaby Colebunders het tijdens het vragenuurtje verwoordde - een strijdpunt heeft gemaakt.

Premier Alexander De Croo benadrukte in zijn antwoord dat de regering de bezorgdheid over de koopkracht deelt. “Maar we zitten in een complexe situatie waarin we het evenwicht moeten houden tussen de koopkracht, die een prioriteit is voor deze regering, en de competiviteit, die niet verloren mag gaan”, zei hij.

Oppositie

De eerste minister moest donderdag in de Kamer schipperen tussen de linkse en rechtse eisen. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vroegen enkele minuten eerder immers al om iets te doen aan het oplopende begrotingstekort. “U teert op de volgende generatie”, verweet De Roover de premier, terwijl de regering “totaal werkloos” blijft op het vlak van activeringsbeleid. Vermeersch hekelde de miljoenen aan humanitaire hulp voor het buitenland, onder meer aan Oekraïne. De Croo verweet het Vlaams Belang daarop het regime van de Russische president Vladimir Poetin alleen in woorden te veroordelen, “maar niet in daden of financiële keuzes”.