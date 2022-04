Taiwan opent onderzoek naar lokale omroep na valse berichten over Chinese invasie

Taiwan heeft een onderzoek geopend naar de lokale omroep Chinese Television System. Eerder had de nieuwszender valse berichten verspreid over een ontluikende oorlog tussen Taiwan en China. Dat hebben verschillende internationale media donderdag gemeld, waaronder de Amerikaanse omroep CNN en het Taiwanese Taiwan News.

Tijdens de ochtenduitzending op woensdag verschenen verschillende banners onder de nieuwsitems over Chinese aanvallen op het eiland. Enkele voorbeelden hiervan zijn: “Raketten van het communistische leger hebben Taipei (de hoofdstad, red.) geraakt” en “De haven van Taipei in puin en as, infrastructuur en schepen beschadigd”. Volgens een ander bericht zou de communistische regering van China stappen hebben genomen om zich voor te bereiden op een oorlog en kondigde de Taiwanese president een nooddecreet af.

Deze beweringen kloppen echter niet, maar de relatie tussen China en Taiwan is wel gespannen. Peking beschouwt het eiland, dat zich na de overwinning van de communisten in 1949 van China heeft afgescheiden, nog altijd als een deel van de Volksrepubliek. Door de Russische inval in Oekraïne is de vrees voor een militair conflict verder toegenomen.

CTS heeft ondertussen excuses aangeboden en zei dat het de verantwoordelijke werknemers had berispt. De berichten zouden per ongeluk zijn gepubliceerd. De nationale commissie voor communicatie heeft nu wel een onderzoek geopend naar het incident. De omroep zou tot ongeveer 63.000 euro beboet kunnen worden voor verstoring van de openbare orde.