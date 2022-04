Studente maakt dodelijke val van Citadel van Namen

Een eerstejaars rechtenstudente van de Universiteit van Namen is woensdagavond om het leven gekomen na een dodelijke val van de Naamse Citadel. Dat heeft het parket donderdag gemeld. Het meisje had er afgesproken met enkele vrienden, maar viel plots tientallen meters naar beneden.

Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek gaat het om een ongeval. Verschillende getuigen hebben dit ook bevestigd, zo stelt het parket.

De Universiteit van Namen vernam het verschrikkelijke nieuws donderdag en besloot om de lessen aan de rechtenfaculteit in de namiddag op te schorten. “De decaan van de faculteit wil de studenten ontmoeten en wil een bezinningsmoment organiseren in het Louise-Marie-park”, zo bevestigt rector Annick Castiaux. “Daarnaast zijn we van plan om psychologische hulp aan te bieden. We zijn allemaal erg van slag.”