Oppositie niet te spreken over besparingen bij VRT: “Vlaamse regering is verantwoordelijk voor sociaal drama”

“Meer dan 100 naakte ontslagen en nog eens 50 mensen die afvloeien en niet vervangen worden: de belofte van minister Dalle eind 2019 dat er geen ontslagen zouden vallen bij de VRT blijken niet alleen holle woorden geweest te zijn, hij zorgt hiermee eigenhandig voor een sociaal drama bij de openbare omroep”, zo reageert Meuleman.

Volgens Meuleman zal het plan een grote impact hebben op de openbare omroep. “Naast de directe impact voor de bijna 200 mensen die hun job verliezen, is er ook een grote impact voor mensen die hun job behouden: opnieuw zullen zij met minder mensen aan dezelfde hoge verwachtingen moeten blijven voldoen. Op deze manier perst de Vlaamse regering de medewerkers uit”, meent Meuleman.

PVDA: “Besparingen maken sterken openbare omroep onmogelijk”

Ook PVDA reageert scherp op het plan. Ook Vlaams fractieleider Jos D’Haese wijst vooral de Vlaamse regering en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle met de vinger. “De besparingen van de Vlaamse regering maken een sterke openbare omroep onmogelijk”, zegt D’Haese.

“De VRT is nu al een van de meest efficiënte openbare omroepen van Europa, ze kost ons nog geen twee euro per maand. Deze afbraakpolitiek dient maar één doel: alle ruimte geven aan de privézenders, ten koste van de VRT”, zo reageert D’Haese op het nieuws van aan de Reyerslaan.

Dat er in het plan sprake is van 116 naakte ontslagen, gaat volgens D’Haese ook in tegen eerdere uitspraken van Dalle. Die liet in het verleden namelijk verstaan dat naakte ontslagen niet nodig zouden zijn.

Vooruit: “Steeds minder mensen moeten steeds meer taken opnemen”

Vlaams Parlementslid Katia Segers (Vooruit) reageert eveneens kritisch op het plan. Volgens Segers komt de nieuwe besparingsronde bovenop de besparingen van de voorbije jaren. “Steeds minder mensen moeten steeds meer taken opnemen. Tussen 2014 en 2025 daalt het personeelsbestand van de VRT met 20 procent. Dat terwijl het takenpakket steeds uitgebreider en complexer wordt”, zegt Segers. “Met groeiende uitdagingen als de toenemende digitalisering en de opkomst van fake news is er nochtans geen vet meer op de soep”, merkt de politica op.

Met de nieuwe besparingsronde krijgt de VRT volgens haar ook “stank voor dank” van de regering-Jambon. Die regering heeft de openbare omroep lof gegeven over haar aanpak van de coronacrisis. “Vandaag krijgt de VRT stank voor dank van de Vlaamse regering”, aldus Segers.

Dat CEO Frederik Delaplace de kaart van de digitalisering wil trekken, kan Segers begrijpen maar de nieuwe besparingsronde is volgens haar wel “zeer zuur voor iedereen op de vloer van de VRT die elke besparingsronde steeds het beste van zichzelf is blijven geven.” Volgens Segers is het nu vooral belangrijk dat het sociaal overleg sereen kan gevoerd worden en dat het VRT-personeel maximaal betrokken wordt.

Vlaams Belang: “Stap in de goede richting”

Vlaams Belang reageert als enige oppositiepartij redelijk positief op het transformatieplan van de VRT. “Dit is een eerste goede stap in de richting van een efficiëntere en slagkrachtigere openbare omroep die zich focust op haar kerntaken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Klaas Slootmans.

De vijf grote ingrepen die de openbare omroep “efficiënter, multimedialer en performanter” moeten maken, zijn ingrepen waar Vlaams Belang naar eigen zeggen al langer vragende partij voor is. “Dit houdt onder mee in dat fictiereeksen extern zullen worden gemaakt, dat het productiehuis van de VRT zal worden hervormd en dat er, naast een verscherpt toezicht op de uitgaven én inkomsten ook een grote efficiëntieoefening zal worden gemaakt”, meent Slootmans.

Bij de beslissing om de serie ‘Thuis’ uit te besteden, plaatst het Vlaams Belang wel wat kanttekeningen. “Het is opmerkelijk dat de CEO hier geen becijferd plan op tafel legt dat dat effectief aantoont”, klinkt het.

De partij wil trouwens graag ook een stap verder gaan. “De vraag dient gesteld of het anno 2022 nog een kerntaak is van een openbare omroep om met belastinggeld de concurrentie aan te gaan met de private sector bij het maken van ontspanningsprogramma’s, het wegkapen van schermgezichten en het verwerven van uitzendrechten voor sportwedstrijden. Het antwoord daarop is onzes inziens: neen”, stelt Slootmans.

Wat de aangekondigde ontslagen betreft, is het volgens Slootmans nu vooral belangrijk “dat alles op alles wordt gezet op het sociaal overleg om naakte ontslagen maximaal te vermijden”.