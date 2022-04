18-jarig meisje komt om bij dodehoekongeval met vrachtwagen

Om 16 uur gebeurde op de Oudenburgsesteenweg tussen de Plassendaelebrug en de Stationsstraat op de grens met Oudenburg, een zwaar verkeersongeval. Daarbij kwam een meisje van 18 jaar om het leven. Een jongen van 18 jaar die in het gezelschap van het meisje vertoefde werd naar het ziekenhuis gebracht.

Voorlopig is nog maar weinig bekend van de omstandigheden waarin het ongeval kon gebeuren. Het parket heeft daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld. Wat wel zeker is, is dat het meisje achter op een bromfiets zat die door de 18-jarige jongen bestuurd werd. Ze reden op het fietspad op de Oudenburgsesteenweg richting Oudenburg toen het fout liep. Vermoedelijk wou een vrachtwagen – komende uit de richting van Oostende – het bedrijf Topmix inrijden en heeft hij de bromfiets niet opgemerkt.

Het kwam tot een aanrijding tussen de bromfietser en de vrachtwagen. — © Jeffrey Roos

Daarbij kwam het tot een aanrijding tussen de bromfietser en de vrachtwagen. De 18-jarige bestuurder raakte bij het ongeval niet gewond, maar werd volgens de politie in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje uit Oostende kwam onder de vrachtwagen terecht en overleefde het ongeval niet. Alles wijst erop dat het om een dodehoekongeval gaat.

De Oudenburgsesteenweg werd in beide richtingen afgesloten.