WK-tegenstander Rode Duivels Marokko start voorbereiding tegen de VS

Tarik Tissoudali speelde zich bij AA Gent in de Marokkaanse nationale ploeg en mag zich opmaken voor een trip naar de VS. — © AFP

Marokko start zijn voorbereiding op het WK van eind dit jaar in Qatar op 1 juni in Cincinnati (Ohio) met een duel tegen de Verenigde Staten. Op het WK nemen de Marokkanen het in groep F op tegen de Rode Duivels, Kroatië en Canada.

Voor de Rode Duivels wacht er in juni Nations League-voetbal, met achtereenvolgens interlands tegen Nederland (thuis; 3 juni), Polen (thuis; 8 juni), Wales (uit; 11 juni) en opnieuw Polen (uit; 14 juni). Na de zomeronderbreking gaat het Nations League-gebeuren voort in september, met de laatste groepsduels tegen Wales (thuis; 22 september) en Nederland (uit; 25 september).

Hun eerste groepswedstrijd op het WK spelen de Belgen op woensdag 23 november tegen Canada. Marokko is de tegenstander op zondag 27 november, Kroatië is op donderdag 1 december de laatste tegenstander in de groepsfase. Omdat de Rode Duivels in groep F pas vrij laat in het toernooi hun eerste WK-duel moeten spelen, behoort een uitzwaaiwedstrijd in Brussel voor het vertrek naar het WK nog tot de mogelijkheden. (belga)