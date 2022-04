68 kinderen uit Boetsja geland in Melsbroek

Er zijn donderdagmiddag 68 uit Oekraïne geëvacueerde kinderen geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. Dat kondigen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan. De kinderen worden in Vlaanderen opgevangen.

Het gaat om kwetsbare kinderen en jongeren die uit Boetsja en omgeving zijn geëvacueerd en enkele kinderen van begeleiders. Ze werden met een vlucht van Defensie naar Melsbroek gehaald en kunnen terecht in Vlaamse pleeggezinnen, zeggen Mahdi en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in een persbericht.

Pleegzorg Vlaanderen zorgde voor een versnelde screening van de betrokken pleeggezinnen en volgt de kinderen en gezinnen samen met de vzw Minor-Ndako verder op. Beke heeft middelen vrijgemaakt zodat die laatste organisatie een extra medewerker kon aanwerven die de Oekraïense taal machtig is. De kinderen krijgen toegang tot medische en psychosociale zorgen en krijgen indien nodig ook psychologische bijstand. Ze krijgen daarnaast ook gepast onderwijs, verzekert Beke.

Het gaat om tijdelijke opvang. Na de oorlog en de wederopbouw van Oekraïne keren de kinderen naar het land terug. “‘We zoeken ook nu geen kind voor een thuis, maar een thuis voor een kind, zij het tijdelijk. We hopen dat ze hier kunnen herstellen en de oorlog, al is het maar voor even, kunnen vergeten”, zegt Beke.

“Vrouwen en kinderen zijn de eerste slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog in Oekraïne”, vult Mahdi aan. “Met deze operatie halen we deze kwetsbare kinderen weg uit de gruwel van de oorlog en bieden we hen een veilige haven tot zolang de oorlog duurt.”