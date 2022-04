Achttien leden van studentenclub Reuzegom staan vrijdag in Hasselt terecht voor de dood van ingenieursstudent Sanda Dia (20), hij stierf eind 2018 na het tweedaagse doopritueel van de club. Het proces zal vermoedelijk een week in beslag nemen. Wat is er tijdens die doop gebeurd? Waarvoor staan de Reuzegommers terecht? En wie zal hen tijdens het proces verdedigen?