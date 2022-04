Sabine Bombaert (50) was 18 jaar geleden de eerste vrouw bij de Brusselse brandweer — © Amaury Michaux

“20 kilogram benchen = een kind redden.” Onder andere met die affiche, opgehangen in fitnesscentra, mikt de Brusselse brandweer specifiek op vrouwen. Zij zijn, samen met jongeren, ondervertegenwoordigd in het korps. “We willen de maatschappij beter reflecteren, hun inbreng is verrijkend voor het team.” Ook andere brandweerzones bevestigen het belang van een diversere ploeg.