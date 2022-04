Nieuw massagraf ontdekt nabij Marioepol: “Direct bewijs van oorlogsmisdaden en pogingen om ze te verdoezelen”

Russische troepen bestookten de havenstad de afgelopen maanden onophoudelijk. Volgens de Oekraïense autoriteiten lagen de lijken al langer doorheen de straten van de stad.

De nieuwe beelden van het gespecialiseerde satellietbedrijf Maxar tonen aan dat nu – nadat de Russische troepen de controle over de stad hebben overgenomen – nabij het dorp Mangush, op zo’n 20 kilometer ten westen van de stad, vier rijen graven van 85 meter lang zijn gegraven. Volgens persagentschap Reuters gaat het in totaal om ongeveer 200 graven.

Petro Andriushchenko, adviseur van de burgemeester van Marioepol, bevestigde het nieuws donderdagavond op Telegram: “Als resultaat van een lange zoektocht naar overledenen en hun identiteit, hebben we vastgesteld dat er een massagraf is aangelegd in het dorp Manhush. Vrachtwagens vervoeren de lichamen van de doden, in feite dumpen ze die gewoon op de dijk,” zei hij. “Dit is direct bewijs van oorlogsmisdaden en pogingen om ze te verdoezelen.”