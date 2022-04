Mevrouw Toots Thielemans houdt zijn muziek in leven: “Jongere generatie mag zijn legacy niet vergeten”

Hij zou vrijdag 100 jaar geworden zijn. Dat wil niet zeggen dat Toots Thielemans niet meer leeft. In de herinnering van honderdduizenden fans wereldwijd, en in het bijzonder in die van zijn levensgezel Huguette Tuytschaever (73). Met de pers spreken deed de Brusselse – je mag ook barones zeggen – zelden. Maar mag het even, nu ze in zíjn jubileumjaar mee de schouders zet onder een expo en concerten? “Het zou toch jammer zijn mocht de jongere generatie de legacy van Toots vergeten.”