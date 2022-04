Hij was er voor de research voor zijn nieuwste boek over de Franse Revolutie, daar, in de ‘Salle de 1792’ in Versailles. En plots stond geschiedkundig auteur Johan Op de Beeck oog in oog met ene François Robert. Een landgenoot, tussen de grote helden van de Franse Revolutie. “Geen figurant, wel een revolutionair van de eerste orde”, zegt Op de Beeck.