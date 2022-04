Opvallend: nog altijd 7.500 dagelijkse coronabesmettingen, maar voor de meesten is het de eerste keer

Elke dag komen er gemiddeld 7.410 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Opvallend genoeg gaat het na zo’n twee jaar pandemie in de meeste gevallen om een eerste besmetting. Het aantal herbesmettingen lag de afgelopen weken rond de 10 procent en het aantal derde besmettingen rond 0,2 procent, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Wel belangrijk om te weten: die cijfers zijn gebaseerd op de officiële testen. Het werkelijke aantal (her)besmettingen zal veel hoger liggen. Het is goed mogelijk dat mensen die het al eens gehad hebben en nu slechts milde klachten hebben, zich niet opnieuw laten testen”, zegt de viroloog. Hij maakt daarbij ook de bedenking dat mensen die voor de eerste keer een besmetting doormaken, waarschijnlijk ook heviger symptomen zullen hebben en zich daardoor sneller laten testen. Maar Van Gucht verwacht dat het aantal herbesmettingen wel nog verder zal stijgen. “Dat is ook logisch na verloop van tijd.” (sgg)