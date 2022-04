Treinbegeleider naar ziekenhuis gebracht na agressie in Liedekerke

Een treinbegeleider is donderdagavond omstreeks 19.40 uur in Liedekerke het slachtoffer geworden van fysieke agressie. Hij raakte gewond aan de arm en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Dat meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De impact op het treinverkeer was relatief beperkt: in het station van Liedekerke was één spoor een kwartier lang buiten werking.