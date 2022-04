Jean-Claude Van Damme (61) beschuldigd van aanranding in Brusselse bar: “Plots lag ik halfnaakt buiten in de regen”

Het parket van Brussel onderzoekt een klacht tegen Hollywoodster Jean-Claude Van Damme (61). The ‘Muscles from Brussels’ zou in een exclusieve champagnebar in hartje Brussel een 33-jarige vrouw aangerand hebben. “Hij probeerde me uit kleden en dwong me tot orale seks. Ik ben flauwgevallen”, getuigt het slachtoffer, dat een klacht ingediend heeft. Verschillende mensen zijn al verhoord in deze zaak.