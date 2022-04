Uncle Sam dringt ons voetbal binnen: Amerikaanse investeerders kunnen op termijn de koers van onze competitie bepalen

De Amerikaanse opmars in ons voetbal is begonnen. Na KV Oostende, Waasland-Beveren en RWDM is nu ook Standard gekocht door investeerders uit de VS. Bovendien lonken Amerikaanse sportmiljardairs nog naar andere Belgische clubs. Dat kan een speciale situatie creëren, want binnen de Pro League zouden de Amerikanen op termijn een clan kunnen vormen om te wegen op de toekomst van ons voetbal.