Als het van het bestuur van Club Brugge afhangt, worden de play-offs zo snel mogelijk afgeschaft. Deze keer klinkt die roep om afschaffing echter wat zachter, want de Champions’ play-offs en de halvering van de punten kunnen blauw-zwart een derde titel op rij bezorgen. Maar is Club Brugge een PO-ploeg? We duiken in de geschiedenis.