Nu gaat het echt om de knikkers. Het seizoen van Union is uiteraard al meer dan geslaagd na het behalen van de eerste plaats in de reguliere competitie, maar de titel is ongetwijfeld het volgende doel van de Unionisten. Ook al zegt coach Felice Mazzu van niet. Met nog zes wedstrijden voor de boeg, te beginnen op zondag tegen Anderlecht, stellen we ons de vraag: houdt Union stand tot het einde van de Champions’ play-offs?