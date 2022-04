Zelfs ‘Thuis’ is niet veilig voor besparingen VRT: “Misschien moeten ze de nieuwsdienst ook maar uitbesteden”

Iemand anders mag het vanaf nu doen: de VRT stoot zijn successoap Thuis af richting externe productiehuizen en doekt daarmee haar afdeling fictie op. Zo’n oerdegelijke, in huis gemaakte VRT- of BRT-reeks, het is nochtans decennialang geweest waarvoor je onder een dekentje voor je tv kroop. ‘Het Pleintje’, ‘Merlina’, ‘Heterdaad’: er was tijd voor en het mocht geld kosten. “Doodjammer. Het heeft veel acteurs groot gemaakt”, zegt routinier Jo De Meyere.