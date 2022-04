Contractonderhandelingen tussen Tarik Tissoudali en AA Gent zitten vast

Gent bood zijn topschutter – dit seizoen goed voor 25 goals en 8 assists in 47 duels – uiteraard meer dan wat hij nu verdient, maar Tissoudali vond het voorstel veel te laag. Hij wil gerust bijtekenen, maar enkel als hij een contract krijgt naar zijn status. Namelijk bij de allerbeste spelers (en dus lonen) van de ploeg.

Komt er geen deal uit de bus, dan resten Gent en Tissoudali twee opties. Of hem deze zomer verkopen - Valencia is onder meer geïnteresseerd. Of hem zijn contract laten uitdoen. CEO Michel Louwagie zei net nog in deze krant dat hij niet van plan is om zijn topschutter te laten gaan, ook al omdat zijn transferwaarde wegens zijn leeftijd laag ligt. Daar zou Tissoudali mee kunnen leven. Hij heeft komende winter het WK in Qatar met Marokko om zich verder in de kijker te spelen.(dvd,kvu)