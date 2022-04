Burnley vat weer moed in degradatiestrijd dankzij 2-0-zege tegen Southampton

Burnley heeft een prima zaak gedaan in de degradatiestrijd. Het boekte tegen Southampton pas zijn vijfde competitiezege in 32 wedstrijden -vier zeges daarvan behaalde het na Nieuwjaar- en komt met één wedstrijd meer gespeeld tot op één punt van de veilige 17de plaats van Everton. Vorige week nog ontsloeg Burnley manager Sean Dyche na tien jaar in dienst.